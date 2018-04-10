Росреестр наведет порядок в учете земель

Росреестр начал применять риск-ориентированный подход для надзорной деятельности. Сейчас введены три категории риска - средняя, умеренная и низкая - в зависимости от которых осуществляются проверки соответствующих земельных участков, и устанавливается периодичность проверок. По сути это перечень оснований, при которых земельные инспекторы имеют право инициировать внеплановую проверку.

В отношении земельных участков, отнесенных к средней категории риска, устанавливается периодичность проведения плановых проверок не чаще чем один раз в три года. Периодичность проведения плановых проверок для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не чаще чем один раз в пять лет, срок проведения плановых проверок - не более 17 рабочих дней. В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. Также речь идет и об исключении из единого государственного реестра недвижимости земельных участков без прав.

Собственник сам должен с особой внимательностью подойти к заключению договора-подряда. Во-первых, кадастровые работы должны быть проведены только на местности, а не картометрически, и только в присутствии самого землепользователя. Во-вторых, кадастровый инженер должен согласовать границы участка со смежными пользователями. При этом возможность ошибки все-таки существует, а значит в договоре-подряда нужно прописать возможность ее исправления без привлечения средств заказчика.