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Пермские МФЦ переходят на новый режим работы

МФЦ

Пермские МФЦ переходят на новый режим работы. Время приёма граждан по субботам сократится на два часа. В эти дни заявители будут иметь возможность обратиться в МФЦ с 8:00 до 18:00. В остальные дни – с понедельника по пятницу – режим работы филиалов не изменится. 

В 2017 году многофункциональные центры в рамках эксперимента перешли на двенадцатичасовой режим работы. С понедельника по субботу с 8 утра и до 8 вечера заявители имели возможность обращаться за услугами в любой из пермских МФЦ. По оценкам специалистов ведомства, переход на новое расписание позволил увеличить пропускную способность наиболее загруженных отделений в Перми, сократить время ожидания в очереди в будние дни. Наряду с этим посещаемость центров по субботам в вечерние часы (после 18.00) оказалась крайне низкой. В связи с этим руководством учреждения принято решение об изменении графика работы филиалов в эти дни

В настоящий момент на территории краевой столицы расположено восемь филиалов «Мои документы», в которых оказывается более 1000 видов государственных и муниципальных услуг. Ежедневно за услугами в многофункциональные центры обращаются около 5 тысяч заявителей.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.04.2018 в 12:15 в рубрике - Радио Пермского края

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