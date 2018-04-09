Чудо чуди: От мифа - к бренду

Арт-проект «Чудо Чуди» - современные интерпретации Пермского звериного стиля открылся в Центре городской культуры Перми. Масштабный проект "Чудо Чуди" впервые собрал в выставочном пространстве картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео, перформансы. В рамках проекта состоится лекторий с участием ученых и исследователей звериного стиля из Перми, Республики Коми и Екатеринбурга. Проект «Чудо чуди» будет работать с 6 по 26 апреля