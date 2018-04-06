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← В Перми появится новый автобусный маршрут

У Пермской кадетской школы появится новый корпус

кадеты

У Пермской кадетской школы появится новый корпус на 800 учеников. Постановлением краевого правительства земельный участок, расположенный по адресу: улица Ивана Франко, 49, передан из краевой собственности городу Перми. Сейчас на этом участке располагается пятиэтажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, работа которого была прекращена в 2011 году. Предполагается, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников в 2021 году, а площадь участка позволит построить рядом с новым корпусом спортивную площадку и плац.

Напомним, в рамках проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятерку» в 2015 году был открыт новый корпус Дягилевской гимназии на 600 мест. В 2016 году впервые за 18 лет – новая современная школа «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский на 1200 мест. В прошлом году после большого капитального ремонта открылись сразу два учреждения – школа №112 в Мотовилихинском районе и школа №14 в Кировском районе. В этом году завершится строительство еще двух новых корпусов школ №42 и №59. Уже 1 сентября две тысячи пермских школьников получат возможность учиться в новых зданиях.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 06.04.2018 в 13:00 в рубрике - Радио Пермского края

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