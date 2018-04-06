В Перми появится новый автобусный маршрут

Пермские власти сформировали новый автобусный маршрут, связывающий две железнодорожные станции – Пермь I и Пермь II. Предполагается, что новый маршрут, которому присвоят №2, будет проходить по улицам Ленина, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Монастырской. В прямом направлении запланированы остановки: Станция Пермь-II, улица Локомотивная, сквер имени Олега Новоселова, улица Плеханова, драмтеатр, улица Попова, улица Советская, художественная галерея, сквер имени Решетникова, станция Пермь-I, магазин «Речник».Обратный путь следования отличается тем, что вместо пункта «Сквер имени Олега Новоселова» в маршруте присутствует остановка «Улица Хохрякова». Кроме того, обратный маршрут дополнен точками «Улица Борчанинова» и «ЦУМ».Перевозчика, который будет обслуживать маршрут №2, городской департамент дорог и транспорта намерен определить в мае. Запустить автобусы по данному направлению планируется с 1 августа 2018 года.