На Голубом озере открыли первый в крае дайвинг-центр

В затопленном карьере в Александровском районе открыли первый в крае дайвинг-центр. Затопленный карьер Глубокий, где раньше добывали известняк, жители края знают как одно из Голубых озер. Расстояние от поверхности воды до дна здесь доходит до 72 метров. В воде плавают караси, плотва, раки, налимы, карпы. Руководство местной базы отдыха 1 апреля открыло на озере дайвинг-клуб «Глубина».