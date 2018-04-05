На Голубом озере открыли первый в крае дайвинг-центр
В затопленном карьере в Александровском районе открыли первый в крае дайвинг-центр. Затопленный карьер Глубокий, где раньше добывали известняк, жители края знают как одно из Голубых озер. Расстояние от поверхности воды до дна здесь доходит до 72 метров. В воде плавают караси, плотва, раки, налимы, карпы. Руководство местной базы отдыха 1 апреля открыло на озере дайвинг-клуб «Глубина».
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