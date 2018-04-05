«Пермские боги» уезжают в командировку

В Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля откроется выставка пермской деревянной скульптуры. Всего в Омск отправили 34 скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи. «Пермские боги» пробудут в Омске до 27 мая, после чего вернутся в Пермь. Деревянные скульптуры крайне редко покидают стены Пермской галереи из-за особенностей хранения и условий транспортировки. Исключения были сделаны для Парижа, Лиона, Осаки, Рима, Брюсселя и Мюнхена. В России произведения пермских мастеров экспонировались в Москве – в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Государственном Историческом музее, а также в Приморском музее имени Арсеньева (Владивосток) и Хабаровском краевом музей имени Гродекова. Теперь же с уникальной экспозицией смогут познакомиться и жители Омска.