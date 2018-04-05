Ботанические радости «Тотального диктанта»

ПГНИУ в третий раз станет площадкой для всероссийской акции "Тотальный диктант". Сразу в шести аудиториях Пермского университета добровольцы проверят свою грамотность и напишут текст Гузель Яхиной, российской писательницы, автора романа «Зулейха открывает глаза». Особенной площадкой этого года, рассчитанной всего на 30 человек, станет Ботанический сад. В зале оранжереи директор Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин прочитает текст диктанта, а затем проведет экскурсию. Участие Ботсада Пермского университета в «Тотальном диктанте» – часть цикла культурно-образовательных мероприятий «Пальмовая ветвь», посвященного сохранению оранжереи. Участие в этой площадке предусматривает благотворительный взнос, требуется регистрация. Среди других гостей, которые будут читать текст диктанта, – руководитель АНО «Вектор дружбы» Ольга Зубкова, представители баскетбольного клуба «Парма» и символ Пермского университета Кот Ученый. «Тотальный диктант» стартует 14 апреля (суббота) в 13.00. Регистрация на «Тотальный диктант – 2018» - на сайте мероприятия.