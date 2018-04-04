Пропавшую первоклассницу нашли быстро

В Перми полицейские в кратчайшие сроки разыскали пропавшего ребенка. Вчера около 8 часов вечера на телефон «02» позвонила взволнованная жительница Индустриального района и сообщила, что уже несколько часов безрезультатно пытается найти свою 7-летнюю дочь. Немедленно были сформированы три поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних. Приметы пропавшего ребенка передали всем нарядам, несущим службу на улице. Установлено, около 13-30 первоклассница вышла из школы после окончания уроков, но домой в положенное время не вернулась. Правоохранители опросили одноклассников, друзей, родственников, соседей. Полицейские обследовали район, маршрут движения ученицы из учебного заведения до места жительства, чердаки, подъезды близлежащих домой. Спустя два часа стражи порядка обнаружили в одном из дворов живую и здоровую, но заплаканную несовершеннолетнюю. Девочка объяснила, что засиделась в гостях у подруги до темноты и теперь боится идти домой. Школьницу вернули в семью. Сотрудники полиции обращаются к взрослым: если в ваш дом пришел чужой ребенок, сообщите о местонахождении его родителям или законным представителям. Не допускайте, чтобы несовершеннолетний возвращался домой один в темное время суток. Обязательно проводите маленького гостя до квартиры.