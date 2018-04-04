Залепили по-соликамски!

Пока одни готовятся к лету, другие радуются последнему снегу. В минувшую субботу в Соликамске прошла акция «Залепим по-соликамски!». Жители города, пожелавшие проводить зиму, вспомнить детство или просто сделать город чуть ярче собрались у ФОЦа на Клестовке и слепили несколько десятков снежных фигур самых разных размеров, форм и расцветок. Снеговики получились, действительно, разные: ученая сова, пловчиха, персонаж аниме Тоторо с газетой «Наш Соликамск» в лапах, снеговик «Василич» от турфирмы «Арго», сфинкс от волонтёрской организации «Сэй», патриотичная снежная баба «Русь», снежный торт под названием «Конфета», самый большой снеговик от Координационного совета по развитию предпринимательства и множество других. Все участники акции получили небольшие подарки от спонсоров. Акция продлится по 6 апреля, - говорит один из организаторов Владимир Бураковский. - Поэтому окончательные итоги будут подведены к концу недели. Надеемся, что это станет хорошей традицией, и на следующий год мы снова залепим!Лепите своих снеговиков и обязательно выкладывайте в социальной сети ВКонтакте с хэштегами #1000снеговиков #соликамск!-призывают организаторы.