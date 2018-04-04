Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В Кунгурском районе введут карантин по бешенству

Залепили по-соликамски! →

Папы разные важны

папы

В Перми подвели итоги городского конкурса «Папы Перми». Напомним, стартовал проект осенью прошлого года с открытия уличной фотовыставки. Кроме того, родители участвовали в форумах, выставках, круглых столах с обсуждением вопросов развития и воспитания детей. Также для отцов проводились индивидуальные консультации, практические занятия по обучению навыкам проведения совместного досуга детей и взрослых, таких как игры, походы, творчество.В первом этапе конкурса приняли участие более ста человек. Они представили презентационные видеоролики с продолжением фразы «Быть папой – это…». 30 участников прошли в следующий тур конкурса и выполняли онлайн-испытания под названием «Папамарафон». В итоге были отобраны пять финалистов.В ходе конкурса победу одержал отец троих детей, финансист Виктор Галанов из Мотовилихинский района. В заключительном этапе конкурса жюри также отметило индивидуального предпринимателя Виктора Галиченко – за душевную презентацию герба, врача-анестезиолога Алексея Верещагина – за фундаментальный и правильный подход к геральдике. Финалисты получили ценные призы от партнёров конкурса – семейные игры «Твистер», билеты на посещение спектаклей Пермского театра юного зрителя, сертификаты на семейный ужин в ресторане, на посещение страусиной фермы и клуба виртуальной реальности.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.04.2018 в 12:23 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Кунгурском районе введут карантин по бешенству

Водоснабжение восстановлено

Налоговую декларацию можно подать через офисы МФЦ

Как пермячек отправляли в сексуальное рабство

Птицы городу нужны

Отдувались за всех пап

Большая вода: Когда ждать паводка?

В Перми стартует фестиваль усатых-полосатых

Политех приглашает абитуриентов и родителей

В Березниках пройдет фестиваль «Парад оркестров»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Кунгурском районе введут карантин по бешенству

Залепили по-соликамски! →

Обратите внимание

в Перми

Пропавшую первоклассницу нашли быстро

Девочку нашли в одном из дворов - она засиделась у подруги до темноты и боялась идти домой.
04.04.2018 в 13:02

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Папы разные важны

В Перми подвели итоги городского конкурса «Папы Перми».
04.04.2018 в 12:23

Метки: в Перми, Общество

«Почте России» нужны почтальоны

Заработная плата от 9500 рублей.
04.04.2018 в 12:06

Метки: в Перми, Общество

Пермь. Вести-Спорт 03.04.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
04.04.2018 в 11:43

Метки: в Перми, Спорт

Дождались: Поздняя весна вступает в свои права

Теплее в этом году еще не было!
04.04.2018 в 11:16

Метки: в Перми, Общество

В России

Россия потратит 50 миллиардов на «ясельную» программу

Только в Перми в этом году должно появиться 18 ясельных групп.
04.04.2018 в 10:47

Метки: В России, в Перми, Деньги, Образование

Дорогое заблуждение: Как бороться с «мисселингом»

Внимательнее изучайте суть и природу предлагаемого вам банковского продукта!
04.04.2018 в 10:22

Метки: в Пермском крае, В России, Деньги, Экономика

В Перми пройдет встреча с Андреем Звягинцевым

Творческая встреча запланирована на 19:30 в Пермском театре кукол.
03.04.2018 в 16:20

Метки: В России, в Перми, Кино, Культура

Как пермячек отправляли в сексуальное рабство

В суде огласили приговор шести жителям Прикамья, обвиняемым в вовлечении занятием проституцией и торговле людьми.
03.04.2018 в 12:43

Метки: В России, В мире, Преступления

У православных началась самая строгая неделя поста

Каждый день Страстной недели посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета.
03.04.2018 в 10:57

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Пропавшую первоклассницу нашли быстроПропавшую первоклассницу нашли быстро

Залепили по-соликамски!Залепили по-соликамски!

Папы разные важныПапы разные важны

«Почте России» нужны почтальоны«Почте России» нужны почтальоны

Пермь. Вести-Спорт 03.04.2018Пермь. Вести-Спорт 03.04.2018

Дождались: Поздняя весна вступает в свои праваДождались: Поздняя весна вступает в свои права

Россия потратит 50 миллиардов на «ясельную» программуРоссия потратит 50 миллиардов на «ясельную» программу

Дорогое заблуждение: Как бороться с «мисселингом»Дорогое заблуждение: Как бороться с «мисселингом»

Центр Юрия Башмета проводит шестую сессию для молодых дарованийЦентр Юрия Башмета проводит шестую сессию для молодых дарований

Новый зоопарк: Отставание от графика сократилиНовый зоопарк: Отставание от графика сократили

Над головами пермяков нависла ледяная угрозаНад головами пермяков нависла ледяная угроза

В Кунгурском районе введут карантин по бешенствуВ Кунгурском районе введут карантин по бешенству

Водоснабжение восстановленоВодоснабжение восстановлено

В Перми определили финалисток конкурса «Мисс старшеклассница»В Перми определили финалисток конкурса «Мисс старшеклассница»

Ушки на макушке: Что делать при отравлении угарным газомУшки на макушке: Что делать при отравлении угарным газом

В Перми пройдет встреча с Андреем ЗвягинцевымВ Перми пройдет встреча с Андреем Звягинцевым

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Кудымкаре закрыли здание районной больницыВ Кудымкаре закрыли здание районной больницы

В Перми на коляску с младенцем рухнула глыба льдаВ Перми на коляску с младенцем рухнула глыба льда

В центре Перми столкнулись два автобусаВ центре Перми столкнулись два автобуса

Трасса Пермь-Екатеринбург частично останется без освещенияТрасса Пермь-Екатеринбург частично останется без освещения

ЧП в бассейне: возбуждено уголовное делоЧП в бассейне: возбуждено уголовное дело

Налоговую декларацию можно подать через офисы МФЦНалоговую декларацию можно подать через офисы МФЦ

Как пермячек отправляли в сексуальное рабствоКак пермячек отправляли в сексуальное рабство

Птицы городу нужныПтицы городу нужны

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную