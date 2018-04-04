Папы разные важны

В Перми подвели итоги городского конкурса «Папы Перми». Напомним, стартовал проект осенью прошлого года с открытия уличной фотовыставки. Кроме того, родители участвовали в форумах, выставках, круглых столах с обсуждением вопросов развития и воспитания детей. Также для отцов проводились индивидуальные консультации, практические занятия по обучению навыкам проведения совместного досуга детей и взрослых, таких как игры, походы, творчество.В первом этапе конкурса приняли участие более ста человек. Они представили презентационные видеоролики с продолжением фразы «Быть папой – это…». 30 участников прошли в следующий тур конкурса и выполняли онлайн-испытания под названием «Папамарафон». В итоге были отобраны пять финалистов.В ходе конкурса победу одержал отец троих детей, финансист Виктор Галанов из Мотовилихинский района. В заключительном этапе конкурса жюри также отметило индивидуального предпринимателя Виктора Галиченко – за душевную презентацию герба, врача-анестезиолога Алексея Верещагина – за фундаментальный и правильный подход к геральдике. Финалисты получили ценные призы от партнёров конкурса – семейные игры «Твистер», билеты на посещение спектаклей Пермского театра юного зрителя, сертификаты на семейный ужин в ресторане, на посещение страусиной фермы и клуба виртуальной реальности.