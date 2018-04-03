В Кунгурском районе введут карантин по бешенству
Лисица вышла к людям: в Кунгурском районе введут карантин по бешенству. В селе Зарубино Кунгурского района зафиксировали случай бешенства. Лисица пришла к жилым домам и покусала домашнюю собаку. Но хозяин собаки сообщил об этом спустя три недели, когда животное стало агрессивно себя вести, отказываться от еды и в результате погибло.Как рассказал изданию59.ru начальник Кунгурской станции по борьбе с болезнями животных Александр Злыгостев- Сейчас необходимо ввести карантин по бешенству в селе, даже если выявлен один случай заражения. Хозяева собаки находятся на контроле медиков. Весь их скот привит вакциной. Мы обошли 185 дворов, больных не обнаружено. Очаг заболевания находится на улице Детской. В селе вакцинировано сейчас 136 собак, 200 кошек, 52 головы крупного рогатого скота. Карантин введен с этой недели на 60 суток. Запрещено с территории села вывозить животных, проводить массовые ярмарки скота.
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