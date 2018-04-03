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Водоснабжение восстановлено
В Перми из-за аварии на водоводе без воды остались 2000 человек. Утечка произошла в Свердловском районе в доме по адресу Куйбышева, 96. Для устранения аварии специалисты ООО "Новогор-Прикамье" произвели отключение холодного водоснабжения."В зону отключения от водоснабжения попали 20 многоквартирных жилых домов по ул. Куйбышева и ул. Коминтерна, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. В настоящий момент аварийно - восстановительные работы завершены. Водоснабжение восстановлено.
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