Налоговую декларацию можно подать через офисы МФЦ

С 2018 года налогоплательщики – физические лица могут представлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ через офисы МФЦ. На площадках «Пермского краевого МФЦ» территориальными налоговыми органами Пермского края в период с 2 по 28 апреля в рабочие дни с 12 до 17 часов проводится кампания по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая. В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».