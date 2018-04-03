Как пермячек отправляли в сексуальное рабство

В Чайковском городском суде огласили приговор шести жителям Прикамья, обвиняемым в вовлечении занятием проституцией. В состав группы входили мужчины и женщины в возрасте от 27 до 43 лет. Злоумышленники вербовали девушек на территории Пермского края, Челябинской области и Республики Удмуртия. Они предлагали трудоустроить потерпевших на высокооплачиваемую работу в сфере обслуживания за рубежом. По прибытию в страну назначения представительниц прекрасного пола селили в бордель и заставляли заниматься проституцией под угрозой физической расправы. Всего было выявлено более 20 потерпевших. В марте 2016 года лидер группы и участники были задержаны оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Прикамья и Челябинской области. Организатора нелегального бизнеса -уроженку Чайковского 1974 года рождения - признали виновной по статье («Торговля людьми») и приговорили к шести с половиной годам заключения. Остальным участникам группы суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех с половиной до шести лет в исправительной колонии общего режима. Одной из соучастниц группы отсрочено наказание до достижения ее ребенка 14-летнего возраста.