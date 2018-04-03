Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Отдувались за всех пап

Птицы городу нужны

кормушка

Школьников и воспитанников детских садов приглашают принять участие в акции «Весенний скворечник». В Пермь с мест зимовки вернулись первые вестники весны – зяблики и зеленушки, в ближайшее время прилетят грачи.Для привлечения внимания жителей Перми к вопросам сохранения орнитофауны и помощи перелетным птицам с гнездовьями в условиях города управление по экологии и природопользованию администрации города организует традиционную экологическую акцию. С 1 апреля по 13 мая в рамках акции пройдет интернет-выставка рисунков «Птицы города», на который от команды надо направить по одной фотографии пермских птиц, за исключением постоянных спутников человека – голубей, ворон и воробьев. Затем участникам предстоит подготовить детские плакаты на тему «Птицы городу нужны», а также смастерить скворечники, синичники или дуплянки и прислать коллаж из пяти фотографий о процессе производства. 17 мая на территории ООПТ «Черняевский лес» состоится финальное торжественное мероприятие, на котором участникам вручат сертификаты и символические призы. Изготовленные гнездовья украсят городские леса.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.04.2018 в 12:19 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Отдувались за всех пап

Большая вода: Когда ждать паводка?

В Перми стартует фестиваль усатых-полосатых

Политех приглашает абитуриентов и родителей

В Березниках пройдет фестиваль «Парад оркестров»

Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье

После аномальных морозов придет резкое потепление

Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

В Перми выберут лучшее студенческое общежитие

Остановись до переезда


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Отдувались за всех пап

Обратите внимание

в Перми

Птицы городу нужны

Школьников и воспитанников детских садов приглашают принять участие в акции «Весенний скворечник».
03.04.2018 в 12:19

Метки: в Перми, Общество

Противотуберкулезный санаторий «Ирень» откроется в сентябре

Реконструкция зданий санатория идет с опережением графика.
03.04.2018 в 11:52

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Весна близко: сражаемся с сосульками и готовимся к паводку

В Прикамье пришло тепло. Службы экстренного реагирования готовятся к паводку, а пермяки опасливо поглядывают на крышы домов.
03.04.2018 в 11:23

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

У православных началась самая строгая неделя поста

Каждый день Страстной недели посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета.
03.04.2018 в 10:57

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

АЗС в Мысах назвали лучшей заправкой России

Эксперты специализированного столичного журнала «Современная АЗС» отыскали лучшую заправку России.
03.04.2018 в 10:33

Метки: в Перми, Общество

В России

У православных началась самая строгая неделя поста

Каждый день Страстной недели посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета.
03.04.2018 в 10:57

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

У православных началась Страстная седмица

Последние шесть дней Великого поста перед Пасхой верующие проводят по-особенному.
02.04.2018 в 17:35

Метки: в Перми, Общество, В России

День оленевода - главный праздник Ямала

День оленевода — это праздник национального колорита хантов и ненцев, населяющих ямальский полуостров.
02.04.2018 в 17:16

Метки: В России, СМИ

Социальные пенсии проиндексировали

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 2,9 процента.
02.04.2018 в 15:48

Метки: В России, Экономика, Деньги

Стефания Надымова выиграла Чемпионат России

Тренирует спортсменку пермяк, мастер спорта международного класса Денис Тишагин.
02.04.2018 в 14:12

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Птицы городу нужныПтицы городу нужны

Противотуберкулезный санаторий «Ирень» откроется в сентябреПротивотуберкулезный санаторий «Ирень» откроется в сентябре

Весна близко: сражаемся с сосульками и готовимся к паводкуВесна близко: сражаемся с сосульками и готовимся к паводку

У православных началась самая строгая неделя постаУ православных началась самая строгая неделя поста

АЗС в Мысах назвали лучшей заправкой РоссииАЗС в Мысах назвали лучшей заправкой России

«Бал прессы»: губернатор представил своего «двойника»«Бал прессы»: губернатор представил своего «двойника»

Пациентов эвакуировали «без шума и пыли»Пациентов эвакуировали «без шума и пыли»

В гимназии № 33 устранили последствия пожараВ гимназии № 33 устранили последствия пожара

Тепло без посредниковТепло без посредников

У православных началась Страстная седмицаУ православных началась Страстная седмица

Видео недели: Пермская набережная в 3DВидео недели: Пермская набережная в 3D

День оленевода - главный праздник ЯмалаДень оленевода - главный праздник Ямала

Потеплеет резко, но ненадолгоПотеплеет резко, но ненадолго

Если что - куда бежать?Если что - куда бежать?

Пермский самбист задержал вораПермский самбист задержал вора

Социальные пенсии проиндексировалиСоциальные пенсии проиндексировали

Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяковГод в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

Пример спортивного мужестваПример спортивного мужества

На Чемпионате мира по секвею победили пермякиНа Чемпионате мира по секвею победили пермяки

Стефания Надымова выиграла Чемпионат РоссииСтефания Надымова выиграла Чемпионат России

Отдувались за всех папОтдувались за всех пап

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Большая вода: Когда ждать паводка?Большая вода: Когда ждать паводка?

«Студенческая весна»: инженеры танцуют, экономисты поют«Студенческая весна»: инженеры танцуют, экономисты поют

Всё для эффективного производстваВсё для эффективного производства

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную