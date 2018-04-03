Школьников и воспитанников детских садов приглашают принять участие в акции «Весенний скворечник». В Пермь с мест зимовки вернулись первые вестники весны – зяблики и зеленушки, в ближайшее время прилетят грачи.Для привлечения внимания жителей Перми к вопросам сохранения орнитофауны и помощи перелетным птицам с гнездовьями в условиях города управление по экологии и природопользованию администрации города организует традиционную экологическую акцию. С 1 апреля по 13 мая в рамках акции пройдет интернет-выставка рисунков «Птицы города», на который от команды надо направить по одной фотографии пермских птиц, за исключением постоянных спутников человека – голубей, ворон и воробьев. Затем участникам предстоит подготовить детские плакаты на тему «Птицы городу нужны», а также смастерить скворечники, синичники или дуплянки и прислать коллаж из пяти фотографий о процессе производства. 17 мая на территории ООПТ «Черняевский лес» состоится финальное торжественное мероприятие, на котором участникам вручат сертификаты и символические призы. Изготовленные гнездовья украсят городские леса.