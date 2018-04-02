Отдувались за всех пап
В школе «Мастерград» выбирали самого лучшего папу. По итогам заочного и очного этапов до финала конкурса «Папы Перми» из более чем ста претендентов «дошли» пять участников. Победитель и все финалисты получили дипломы, подарки и ценные призы.
Открытие уникального проекта «Папы Перми» началось с уличной фотовыставки осенью прошлого года. Главными идеологами выступают психологи-мужчины, работающие в системе образования.
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