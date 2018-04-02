Большая вода: Когда ждать паводка?
Начало паводка в Прикамье прогнозируют после 10 апреля. По предварительным прогнозам, в апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам - больше нормы. При реализации данного прогноза уровень воды будет либо близок к среднегодовому, либо чуть ниже. По данным краевого МЧС в зону подтопления нынешней весной могут попасть 110 населенных пунктов Прикамья. По статистике ведомства, за последние 5 лет наиболее подвержены весеннему половодью Кудымкар, Кудымкарский, Кунгурский, Гайнский, Чусовской, Кишертский и Пермский районы. Как отметил на специальном заседании комиссии по ЧС губернатор Прикамья Максим Решетников, «несмотря на благоприятные прогнозы, регион должен быть готов к любым событиям, сегодня ключевая задача – мобилизовать все силы и средства для достижения результата».
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