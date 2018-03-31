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В Перми стартует фестиваль усатых-полосатых

котофест

Март - самый кошачий из всех месяцев, и завершится он фестивалем "КотоФест" 31 марта. Посетителей   ждет выставка котиков и собак из приюта "Матроскин" и «Доброе сердце», благотворительное кафе "Сласти", ярмарка вещиц ручной работы, кинопоказы, детская зона с  мастер-классами, а также лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города Перми. И ВПЕРВЫЕ на Котофесте - прямо на глазах посетителей пермские художники сделают арт-объекты в форме котов, которые потом будут украшать наш город.  На праздник также можно будет принести подарки для приютов: переноски для кошек, сухие и влажные корма премиум класса, любые наполнители, х/б ветошь для подстилок,  домики, лежанки для кошек, игрушки, ошейники, поводки для собак.  Мероприятие состоится с 12 до 19 часов в ТРК Колизей Атриум по адресу ул. Ленина, 60 (арт-пространство "Labaz", 3 этаж).

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.03.2018 в 11:45 в рубрике - Радио Пермского края

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