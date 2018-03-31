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← В Березниках пройдет фестиваль «Парад оркестров»

Политех приглашает абитуриентов и родителей

Политех

Пермский Политех откроет свои двери для школьников. В воскресенье 1 апреля  в 11 часов  в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (Комсомольский проспект, 29) пройдет День открытых дверей для абитуриентов и их родителей. На встрече можно побеседовать с представителями факультетов ПНИПУ, задать  вопросы деканам факультетов, узнать об особенностях приемной кампании 2018 года, предлагаемых специальностях и направлениях подготовки.

Метки: в Перми, Образование

Опубликовано: 31.03.2018 в 09:18 в рубрике - Радио Пермского края

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