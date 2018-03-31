Политех приглашает абитуриентов и родителей
Пермский Политех откроет свои двери для школьников. В воскресенье 1 апреля в 11 часов в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (Комсомольский проспект, 29) пройдет День открытых дверей для абитуриентов и их родителей. На встрече можно побеседовать с представителями факультетов ПНИПУ, задать вопросы деканам факультетов, узнать об особенностях приемной кампании 2018 года, предлагаемых специальностях и направлениях подготовки.
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