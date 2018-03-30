В Березниках пройдет фестиваль «Парад оркестров»
31 марта, в рамках реализации социально-культурного проекта при поддержке Министерства культуры Пермского края в Березниках пройдет фестиваль «Парад оркестров». В фестивале примут участие коллективы Березниковского музыкального училища: джаз оркестр; оркестр русских народных инструментов; камерный оркестр; духовой оркестр. В концертной программе прозвучат сочинения разных эпох, стилей и жанров, музыка отечественных и зарубежных композиторов. Мероприятия пройдут на площадках торговых центров.
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