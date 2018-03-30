Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье

В центре Перми снесли аварийные дома в микрорайоне Разгуляй по улице Екатерининская 4, 6, 8 и 10. Ранее все дома были расселены. Земельный участок находится в собственности застройщика. В группе строительных компаний «Мегаполис» сообщили, что на данный момент объект, который будет строиться на данном участке земли, находится на стадии проектирования. Снос произвели для обеспечения безопасности ближайших домов и ограждения участка будущей застройки. Всего с начала года в Перми снесено 19 аварийных домов. Жители получили новые квартиры или выкупную стоимость. В планах городского управления жилищных отношений в 2018 году снести еще 29 домов за счет бюджета, также продолжится снос расселенных домов и за счет инвесторов.Ежегодно администрация Перми выделяет на расселение аварийных домов порядка 1 млрд рублей. В 2017 году на территории Перми было снесено 75 расселенных домов, из них 34 за счет бюджета города, остальные – за счет инвесторов, в новые квартиры переехало 788 семей.