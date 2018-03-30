После аномальных морозов придет резкое потепление
По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Пермском крае прошлой ночью была зафиксирована аномально низкая температура - в Ныробе она достигла -29,5 градусов. Четверг, 29 марта, стал самым холодным днем недели, такая аномально низкая для конца марта температура продержится до конца месяца. Резкое потепление начнется в понедельник 2 апреля. Из-за влияния циклона на Урал начнет поступать воздух из Черноморского региона. Это приведет к потеплению до +5...+8 градусов, 3 апреля температура может быть еще выше. Резкое потепление начала апреля не будет продолжительным, но положит начало весенней погоде в Прикамье.
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