Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

Согласно прогнозам регионального управления МЧС, нынешней весной в зону подтопления могут попасть 110 населенных пунктов в 37 муниципальных образованиях с численностью населения 11,6 тыс. человек. По статистике ведомства, за последние 5 лет наиболее подвержены весеннему половодью Кудымкар, Кудымкарский, Кунгурский, Гайнский, Чусовской, Кишертский и Пермский муниципальные районы. В настоящее время в органах местного самоуправления идет активная фаза подготовки к половодью: подготовка гидротехнических сооружений и мероприятия по ослаблению льда. Главам муниципальных образований рекомендовано рассмотреть размещение пунктов временного размещения на объектах с уже имеющейся жилищно-бытовой инфраструктурой. Это гостиницы, дома и базы отдыха, санатории. В 37 муниципальных образованиях планируется установить 110 временных гидропостов для контроля уровней воды. Проводятся тренировки и учения. Для ликвидации ЧС, связанных с прохождением весеннего половодья -2018, определены более 9 тысяч человек личного состава, более полутора тысяч единиц автомобильной и спецтехники.