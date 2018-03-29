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Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

паводок

Согласно прогнозам регионального управления МЧС, нынешней весной в зону подтопления могут попасть 110 населенных пунктов в 37 муниципальных образованиях с численностью населения 11,6 тыс. человек. По статистике ведомства, за последние 5 лет наиболее подвержены весеннему половодью Кудымкар, Кудымкарский, Кунгурский, Гайнский, Чусовской, Кишертский и Пермский муниципальные районы. В настоящее время в органах местного самоуправления идет активная фаза подготовки к половодью: подготовка гидротехнических сооружений и мероприятия по ослаблению льда. Главам муниципальных образований рекомендовано рассмотреть размещение пунктов временного размещения на объектах с уже имеющейся жилищно-бытовой инфраструктурой. Это гостиницы, дома и базы отдыха, санатории. В 37 муниципальных образованиях планируется установить 110 временных гидропостов для контроля уровней воды. Проводятся тренировки и учения. Для ликвидации ЧС, связанных с прохождением весеннего половодья -2018, определены более 9 тысяч человек личного состава, более полутора тысяч единиц автомобильной и спецтехники. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 29.03.2018 в 17:36 в рубрике - Радио Пермского края

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