В Перми выберут лучшее студенческое общежитие
В Перми сегодня подведут итоги конкурса на лучшее студенческое общежитие. Конкурс стартовал в октябре прошлого года. На первом этапе членам жюри была представлена творческая визитка общежития. С 19 февраля по 15 марта прошел второй этап конкурса – экспертная комиссия провела осмотр всех 19 общежитий, заявившихся на участие. Также все общежития пригласили экспертную комиссию в гости. Члены жюри побывали на мероприятиях, посвященных 23 февраля, Масленице, китайскому Новому году, кулинарном поединке, творческих концертах, выборах «мисс и мистера общежития». Сейчас жюри предстоит определить победителей в шести номинациях – «Лучшая инфраструктура студенческого общежития», «Лучшая система воспитательной работы в студенческом общежитии», «Лучший орган студенческого самоуправления общежития», «Лучший формат здорового образа жизни», «Лучший опыт социального развития и патриотического воспитания», «Самое креативное общежитие». Победитель номинации «Гран-при конкурса» определится по итогам общей суммы оценок, выставленных всеми членами жюри. Победителей назовут на финальном мероприятии сегодня в 18 часов во Дворце молодежи.
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