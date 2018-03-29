Остановись до переезда
На железнодорожном переезде 10 км Балмошная-Левшино начинается специальная акция «Остановись до переезда», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Особенностью мероприятие стало участие в нем студентов Пермского института железнодорожного транспорта, которые напомнят автовладельцам правила поведения вблизи железнодорожных переездов. Ответсвенных водителей поощрят памятными сувенирами от ОАО «РЖД». Напомним, что в прошлом году в границах Пермского региона Св ЖД водителями автотранспорта допущено два ДТП и 255 нарушений при пересечении переездов. И только по счастливой случайности обошлось без трагедий.
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