Большой заплыв на призы Владимира Селькова

Всероссийские соревнования по плаванию на призы Владимира Селькова стартуют в спорткомплексе «Олимпия-Пермь». В соревнованиях примут участие 280 пловцов из разных регионов России. За два дня будет разыграно 40 комплектов наград в индивидуальном и эстафетном плавании среди юношей 13 и 14 лет и девушек 11 и 12 лет. Победителям кроме традиционных наград будут вручены специальные призы от Владимира Селькова. Лучшие 10 спортсменов, показавшие наивысшие результаты по таблице очков FINA, получат памятные призы Федерации плавания Пермского края. В этом году почетными гостями соревнований станут известные пловцы Александр Попов, Денис Пиманков, Владислав Куликов, Дмитрий Волков и Денис Панкратов, а также олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ольга Глацких. Напомним, что первые соревнования на призы Владимира Селькова состоялись в 2009 году и носили статус краевого турнира, с 2010 года – проводятся на всероссийском уровне.