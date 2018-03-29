К ЕГЭ подготовит мультимедийный репетитор

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В весенние каникулы исторический парк «Россия – Моя история» проводит бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ по истории для учащихся 11-х классов. Тема занятий – «Культура». Курсы состоят из четырех лекций-экскурсий, на которых будет рассмотрена культура России с древних времён до конца XX века. Начался курс с «периода правления династии Рюриковичей»; 29 марта - «Культура России 17-18 веков»; 30 и 31 марта - Культура России 19-го и 20-го веков». Начало занятий в 14 и 15:00.  В рамках курсов будет использована информация, содержащаяся в экспозициях и дополнительные материалы, которые детям будут представлены в лекционном зале на экране. Количество мест в группах ограничено. Для записи обращаться по телефону 8(965)56-04-354.

Метки: в Перми, Культура, Образование

Опубликовано: 29.03.2018 в 12:45 в рубрике - Радио Пермского края

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