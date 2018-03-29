В Перми работает «горячая линия», посвященная призыву

В преддверии весеннего призыва-2018, который стартует 1 апреля, военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет работу консультационного пункта, расположенного в Перми по адресу: ул. Чернышевского, 41. А также принимает обращения на телефон «горячей линии»: 216-08-60, код Перми (342). Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы как путем личного общения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления. Сотрудники военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.