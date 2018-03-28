Сработает ли сигнализация?

Пермская краевая прокуратура организовала проверки объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Будут проверены торговые комплексы, театры, кинотеатры, музеи и иные объекты культуры, физкультурно-оздоровительные и развлекательные центры, досуговые детские организации. К проверкам будут привлечены сотрудники подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю, а в отдельных случаях специалисты иных контролирующих ведомств. Особое внимание будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализаций и пожаротушения. Все объекты будут проверены до середины апреля.