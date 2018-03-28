К 150-летию Горького пермяки напишут литературный диктант

Пермский литературный диктант организован к 150-летию Горького. Все желающие могут написать диктант по произведениям писателя сегодня в 18 часов в краевой библиотеке имени Горького, по адресу Ленина 70. И это не единственная возможность проверить свою грамотность. Для участников «Тотального диктанта» начались бесплатные очные занятия. Как сообщает оргкомитет, с этой недели занятия будут начинаться в Горьковке в 18.00 и 19.30 каждую среду. На занятия можно приходить без предварительной регистрации. Напомним, в этом году «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля.