«Мотовилихинские заводы» накопили миллиардные долги

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о введении конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы». Общая задолженность предприятия – 13,8 миллиарда рублей. Как сообщает «Коммерсант», конкурсным управляющим на «Мотовилихинские заводы» назначен Виталий Шемигон, который ранее руководил процедурой наблюдения за крупнейшим прикамским промышленным предприятием. Напомним, что иск о признании «Мотовилихинские заводы» банкротом в 2017 году подал АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал». Кредитор требовал вернуть ему 32,1 миллиона рублей. При этом оба предприятия контролируются ГК «Ростех». В феврале на оборонном предприятии побывал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Он пообещал загрузить предприятие заказами до 2027 года.Также Борисов заявил, что минобороны заинтересовано в скорейшем финансовом оздоровлении «Мотовилихинских заводов», так как это единственный в России производитель ряда образцов военной техники.