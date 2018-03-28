Пермские истребители отправились на учения

Пермские истребители проведут пуски ракет в Астраханской области. На полигон Ашулук под Астраханью направили эскадрилью сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ с аэродрома Сокол в Пермском крае. Перелет стал первым этапом в рамках начального летно-тактического учения с применением авиационных средств поражения. За 2 часа двенадцать самолетов преодолели расстояние около 2 тысяч км. Экипажам предстоит выполнить более 15 учебно-боевых вылетов, половина из которых пройдет ночью. Истребители выполнят пуски управляемых ракет типа «воздух-воздух» по реактивным мишеням, сообщает «РИА Новости».

Ранее директор компании “ОДК - Пермские моторы” Сергей Попов сообщал журналистам,что в Перми могут возобновить производство систем и агрегатов для двигателей МиГ-31. В России производство этих двигателей не ведется, но при необходимости “ОДК - Пермские моторы” достаточно быстро сможет возобновить создание ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31.