Дорожный ремонт начался с литого асфальта

В Перми приступили к весенней профилактике дорог. С пуском асфальтобетонного завода, дорожники начали ремонт наиболее проблемных участков дорог литым асфальтом. Первые работы проведены в Индустриальном районе, где к профилактическим работам приступила подрядная организация ООО «ДСТ-Пермь». Ремонтная бригада работала на проезжих частях улиц Космонавта Леонова, 9 Мая, Стахановской, Карпинского, Архитектора Свиязева. Общая площадь отремонтированных участков составила 102 кв. метра. Такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, которые могут вызывать перепады температуры. В ближайшие дни ремонт продолжится и в других районах города. Так, в планах осуществить профилактику на Коммунальном мосту, улицах Луначарского, Клары Цеткин, Гусарова, Запорожской, Ким, Лебедева, Боровая, Окулова и других.