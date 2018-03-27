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Дорожный ремонт начался с литого асфальта →

Прокуратура проверила школы региона на безопасность

школа 127

Прокуратура Пермского края провела проверку безопасности в школах региона. Специалисты нашли нарушения и потребовали, чтобы Министерство образования устранило их. В ведомстве готовы это сделать. Например, скоро в части школ появится видеонаблюдение и заборы.

В каждой третьей школе Перми, Александровска, Кизела, Осинского, Кочевского и других районов функции охранников исполняли вахтеры, гардеробщицы и уборщицы. В некоторых случаях эти услуги оплачивали родители, - рассказали в прокуратуре.

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 27.03.2018 в 17:35 в рубрике - Радио Пермского края

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