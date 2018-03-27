Прокуратура проверила школы региона на безопасность
Прокуратура Пермского края провела проверку безопасности в школах региона. Специалисты нашли нарушения и потребовали, чтобы Министерство образования устранило их. В ведомстве готовы это сделать. Например, скоро в части школ появится видеонаблюдение и заборы.
В каждой третьей школе Перми, Александровска, Кизела, Осинского, Кочевского и других районов функции охранников исполняли вахтеры, гардеробщицы и уборщицы. В некоторых случаях эти услуги оплачивали родители, - рассказали в прокуратуре.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Все звёзды – в гости к нам!
Арт-резиденция дарит «Весенний букет»
Дым Отечества: Край готовится к пожароопасному сезону
Опера в КУБе
К весеннему половодью готовы?
Чайковский драйв: выходные под знаком скорости
Доцент ПГНИУ отправляется в экспедицию по Аляске
Край будет развивать паллиативную медпомощь
Дней трезвости станет больше
Когда уроки труда опасны для жизни
Добавить комментарий: