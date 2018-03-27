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← Арт-резиденция дарит «Весенний букет»

Все звёзды – в гости к нам!

педагоги

Пермь вновь становится «местом встречи» абсолютных победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года». В краевом центре открывается ежегодный педагогический форум «Все звезды – в гости к нам!». С визитом ожидают делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Грозного, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской и Ульяновской областей. В рамках трёхдневной программы гости не только познакомится с прогрессивными инновационными идеями в рамках фестивалей «Бренды пермского образования» и «Современные образовательные практики», но и примут активное участие в практической деятельности педагогических мастерских. Так, например, свои мастер-классы проведут победители всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» преподаватель математики Алмаз Хамидуллин из Казани и учитель биологии из Москвы Иван Смирнов. Организаторами городского форума выступают департамент образования администрации Перми совместно со школой №2 при поддержке министерства образования и науки Пермского края.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.03.2018 в 13:04 в рубрике - Радио Пермского края

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