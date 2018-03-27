Арт-резиденция дарит «Весенний букет»
Выставка «Весенний букет» открылась в Пермской арт-резиденции. Экспозиция объединила 20 непохожих авторов - в их работах легкость повествования, романтические мотивы и ощущение приближающейся весны. «Этот получившийся «букет» из разных цветов мы и хотим преподнести зрителю, - рассказал художественный руководитель пермской арт-резиденции Юрий Лапшин. В рамках проекта представлены более 50 работ разных жанров и техник, среди которых: абстракция, портреты, скульптура, карикатура, инсталляция и арт-объекты. Выставка «Весенний букет» будет работать до 22 апреля.
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