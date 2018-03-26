Дым Отечества: Край готовится к пожароопасному сезону

Максим Решетников примет участие в заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края. Планируется на заседании обсудить актуальные вопросы ближайшей перспективы - организационно технические и профилактические мероприятия по защите населения и территорий края в период прохождения весеннего половодья и паводков, а также вопросы подготовки к пожароопасному сезону 2018 года.