Опера в КУБе
Пермский театр оперы и балета начал давать концерты в городах Кизеловского угольного бассейна в рамках Соглашения с ПАО «Метафракс». В Губахе и Гремячинске солисты оперного театра выступили с концертной программой «Весна идет!» на музыку Исаака Дунаевского. Отметим, на 2018 год запланирован ряд программ и проектов, в том числе организация гастролей театра на территории Кизеловского угольного бассейна, концертов, творческих встреч, благотворительных и образовательных проектов. Театр и предприятие намерены объединить творческие и организационные усилия для достижения общих целей в сфере развития культурных институций и туристического потенциала территорий Губахинского городского округа, Кизеловского и Гремячинского районов, приобщения жителей к ценностям российской и мировой музыкально-театральной культуры, активизации культурной жизни и развития комфортной городской среды. Отметим, что сегодня День рождения города Губаха. Город был образован в 1941 году из поселков Губаха, Кржыжановск и шахты им. Крупской.
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