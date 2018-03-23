Перед началом весеннего половодья в Перми состоялась штабная тренировка под руководством председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, замглавы администрации Перми Лидии Королевой. В ходе тренировки отрабатывались действия комиссии по чрезвычайным ситуациям города Перми, территориальных органов администрации, городских служб гражданской защиты, сил и средств городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края в период весеннего половодья. А также прошел смотр готовности сил и средств, привлекаемых к половодью, в котором участвовали оперативные группы КЧС города, районов города Перми, УВД по городу Перми, силы городской службы спасения, городского управления гражданской защиты, «НОВОГОРа», предприятий «Пермэнергосбыт» и «Газпром газораспределение Пермь». Как сообщил начальник управления гражданской защиты Александр Стяжкин, силы и средства городского звена к весеннему половодью готовы.