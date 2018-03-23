Чайковский драйв: выходные под знаком скорости

На кроссовой трассе поселка Прикамский в воскресенье, 25 марта состоится открытое первенство Чайковского района по автомногоборью «Чайковский драйв-2018». К участию приглашаются все любители автомобильного спорта. За главные призы соревнований могут сразиться водители, достигшие 18-летнего возраста и имеющие действующее водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории В. Для несовершеннолетних участников до 18 лет требуется письменное согласие родителей или опекуна заверенное нотариально и наличие лицензии Водителя РАФ категории «Е- Ю».

«Парад участников и официальное открытие запланированы на 12.00, а первый старт - на 12.15. Прогноз погоды на воскресенье идеальный для проводов зимы на трассе поселка Прикамский» - сообщают организаторы.