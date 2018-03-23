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Доцент ПГНИУ отправляется в экспедицию по Аляске

экспедиция

Как выжить в снежной буре, построить жильё в «белой пустыне» и не сбиться с пути? Эти и многие другие навыки пригодятся доценту кафедры туризма географического факультета ПГНИУ Андрею Королёву при прохождении уникального маршрута. Сегодня Андрей Королёв возобновит пересечение Аляски с севера на юг. Экспедиция продлится 40 дней. Аналогов прохождения подобного маршрута, протяженностью 600 км, не существует. Маршрут экспедиции пройдет через Полюс недоступности Северной Америки. Путешественники пересекут северную часть Аляски через самый крупный хребет Брукса, впервые в истории совершив восхождения на высшие вершины хребта (гора Чеймберлин, 2749 м). Команда пермских спортсменов в составе трёх человек – Андрей Королев, Игорь Мохов, Александр Ранде – отправится в лыжную экспедицию по пересечению Аляски в рамках Чемпионата России по спортивному туризму, согласно концепции проекта «Полюса Недоступности Земли». Преодоление ледяных просторов путешественники посвятят укреплению дружбы между Россией и США.

Метки: в Перми, Образование, В мире

Опубликовано: 23.03.2018 в 12:30 в рубрике - Радио Пермского края

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