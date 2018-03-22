Край будет развивать паллиативную медпомощь
Почти 80 млн. рублей из резервного фонда правительства России получит Пермский край на развитие паллиативной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. За счёт этих средств пациенты с неизлечимыми заболеваниями будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Кроме того, межбюджетные трансферты направлены на организацию мониторинга оказания паллиативной медпомощи взрослым и детям, обеспечение медорганизаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому. Всего на развитие паллиативной службы в России правительство направит 4,35 млрд руб. Наибольший объём средств получит Краснодарский край - 173 млн руб. Соседняя Свердловская область - 125 млн руб. Отметим, правительство РФ также выделит Пермскому краю 71,6 млн руб. для обеспечения людей с инвалидностью необходимыми лекарствами.
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