Дней трезвости станет больше

Правительство Пермского края расширило перечень дат, в которые требуется установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в муниципальных образованиях края. По данным правоохранительных органов, в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, в установленные дни запрета уровень зарегистрированных преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизился на 60%, а привлечение лиц к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения» - на 30%. Как отметил на заседании регионального кабмина зампред Правительства - министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, «С этого года в проект постановления, помимо крупных мероприятий дополнительно включены мероприятия, которые проводятся в небольших населенных пунктах (день села, день деревни, а также фестивали муниципального уровня), на которых планируется присутствие большого скопления граждан. Если в 2017 году таких дат было 34, то в этом году их станет 84».