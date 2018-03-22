Когда уроки труда опасны для жизни

Судебные приставы Прикамья приостановили на 90 дней работу шести станков в связи с угрозой жизни и здоровью учащихся. Специалисты Управления Роспотребнадзора в ходе проверки выявили, что при осуществлении образовательной деятельности Очёрская СОШ №1 допустила нарушение при эксплуатации станков для механической обработки инструментов и изделий: места для работы не оборудованы местной вытяжной вентиляцией с пылеулавливающей установкой, что является нарушением ряда требований СанПиН и гигиенических требований к организации технологического процесса. Судебный пристав составил акт о приостановлении деятельности школьного оборудования: двух заточных станков для механической обработки материалов и изделий, заточного шлифовального станка и трех токарных станков.В настоящее время столярная мастерская закрыта, станки опечатаны. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда.