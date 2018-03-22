Куда уходят деньги за капремонт?

Независимые аудиторы проверят работу Фонда капремонта Прикамья за 2017 год. Региональная служба по тарифам Пермского края объявила конкурс по отбору аудиторской организации для проверки финансовой отчётности Фонда. Отметим, что аудит проводится ежегодно. Это необходимо для контроля за расходом средств, перечисленных населением на капитальный ремонт зданий. Начальная цена контракта составляет 116 655 рублей.