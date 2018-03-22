Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← В Прикамье ликвидировали разлив нефти

Когда уроки труда опасны для жизни →

Куда уходят деньги за капремонт?

капремонт

Независимые аудиторы проверят работу Фонда капремонта Прикамья за 2017 год. Региональная служба по тарифам Пермского края объявила конкурс по отбору аудиторской организации для проверки финансовой отчётности Фонда. Отметим, что аудит проводится  ежегодно. Это необходимо для контроля за расходом средств, перечисленных населением на капитальный ремонт зданий. Начальная цена контракта составляет 116 655 рублей. 

Метки: в Пермском крае, Власть, Деньги

Опубликовано: 22.03.2018 в 12:43 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Прикамье ликвидировали разлив нефти

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

Манна федеральная: Край получит 266,5 млн

Наступила астрономическая весна

В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

«Горьковка» преобразится

В школе бизнеса проходят уроки безопасности

Сквер Розалии Землячки реконструируют

В Прикамье создан Совет по оздоровлению, отдыху и занятости детей

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье ликвидировали разлив нефти

Когда уроки труда опасны для жизни →

Обратите внимание

в Перми

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

Пермские кулинары представляют наш город на всероссийском чемпионате «Chef a la Russe».
22.03.2018 в 11:35

Метки: в Перми, В России, Общество

«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби

Бердвотчинг - любительское наблюдение за птицами с помощью бинокля или фотоаппарата.
22.03.2018 в 11:08

Метки: в Перми, Общество

Курс на укрупнение

Подготовлены законы о преобразовании Краснокамского и Чайковского городских поселений в городские округа.
22.03.2018 в 10:45

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Генеральный прогон перед основным этапом. В Перми сдавали ЕГЭ досрочно по географии и информатике.
22.03.2018 в 10:23

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Пермский край и Швейцария укрепляют сотрудничество

Пермский край выстраивает стратегию сотрудничества со швейцарской конфедерацией.
22.03.2018 в 09:36

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

Пермские кулинары представляют наш город на всероссийском чемпионате «Chef a la Russe».
22.03.2018 в 11:35

Метки: в Перми, В России, Общество

Манна федеральная: Край получит 266,5 млн

Пермский край получит дотацию на сбалансирование бюджета.
21.03.2018 в 17:05

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

20 марта — день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Наступает астрономическая весна.
21.03.2018 в 12:04

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента

Окончательные итоги выборов президента подвели на заседании избирательной комиссии Пермского края.
21.03.2018 в 10:50

Метки: Власть, в Пермском крае, Выборы, В России

Переигровки не будет

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказал питерскому «Зениту».
20.03.2018 в 17:03

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Когда уроки труда опасны для жизниКогда уроки труда опасны для жизни

Куда уходят деньги за капремонт?Куда уходят деньги за капремонт?

В Прикамье ликвидировали разлив нефтиВ Прикамье ликвидировали разлив нефти

Авиалесоохрана готовится к сезону пожаровАвиалесоохрана готовится к сезону пожаров

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби«Бёрдвотчинг»- самое гуманное хобби

Курс на укрупнениеКурс на укрупнение

В Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭВ Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

В Прикамье примут закон об инвестиционной политикеВ Прикамье примут закон об инвестиционной политике

Пермский край и Швейцария укрепляют сотрудничествоПермский край и Швейцария укрепляют сотрудничество

Грипп вернулся: детские больницы переполненыГрипп вернулся: детские больницы переполнены

Вести Кудымкар 21.03.2018Вести Кудымкар 21.03.2018

Театр «У Моста» поставил триллер по Салтыкову-ЩедринуТеатр «У Моста» поставил триллер по Салтыкову-Щедрину

Манна федеральная: Край получит 266,5 млнМанна федеральная: Край получит 266,5 млн

«Балет Евгения Панфилова» станцевал хиты Цоя«Балет Евгения Панфилова» станцевал хиты Цоя

В гараже пермяка обнаружено 9 000 бутылок контрафактаВ гараже пермяка обнаружено 9 000 бутылок контрафакта

Арестован подозреваемый в жестоком убийстве женщиныАрестован подозреваемый в жестоком убийстве женщины

Сияющие узоры коми-пермяцкой набойкиСияющие узоры коми-пермяцкой набойки

Наступила астрономическая веснаНаступила астрономическая весна

Живая Победа: История войны в лицахЖивая Победа: История войны в лицах

Пожар в здании военкомата потушили быстроПожар в здании военкомата потушили быстро

В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИВ Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Пермяки могут бесплатно овладеть айкидоПермяки могут бесплатно овладеть айкидо

В центре внимания: Березовский муниципальный районВ центре внимания: Березовский муниципальный район

«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья«Вовремя» - добрые новости со всего Прикамья

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную