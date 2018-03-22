В Прикамье ликвидировали разлив нефти

В районе поселка Мулянка Пермского района вследствие несанкционированной врезки в нефтепровод «УПН Кылосово – ПНОС» накануне вечером произошёл разлив нефтесодержащей жидкости. Как сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», для устранения последствий на место происшествия незамедлительно была направлена специальная группа по ликвидации разливов нефти, а также спецтехника. Площадь разлива и объем жидкости уточняются. Работы по устранению последствий инцидента продолжаются. Экологической обстановке и населению близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. На месте происшествия работали силы и средства в количестве 27 человек и 15 единиц техники. В том числе, от ГУ МЧС России по Пермскому краю– три человека и одна единица техники. На настоящий момент угроза дальнейшего разлива нефтепродуктов ликвидирована.