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← Манна федеральная: Край получит 266,5 млн

Для шеф-поваров готовят «чёрный ящик»

повара

Пермские кулинары представляют наш город на всероссийском чемпионате «Chef a la Russe». Престижное соревнование проходит в Москве 21-23 марта. Команда студентов Пермского торгово-технологического колледжа в составе Валерии Василенко и Ильи Яркова примут участие в юниорском этапе всероссийского открытого кулинарного чемпионата «Chef a la Russe» в номинации «Черный ящик». По условиям конкурса «Черный ящик» у команд будет по 90 минут на то, чтобы взять продукты, составить оригинальные рецепты и удивить жюри. В номинации «Национальный обед» среди профессионалов в чемпионате «Chef a la Russe» представит также команда студентов, в которую вошли Валерия Василенко, Алексей Иванов и Илья Ярков. В данной номинации пермским кулинарам предстоит соревноваться с 40 командами. Также в соревнованиях среди профессионалов примут участие еще две команды-сборные из Перми: «Пермский край» и «Пермяки соленые уши». 

Метки: в Перми, В России, Общество

Опубликовано: 22.03.2018 в 11:35 в рубрике - Радио Пермского края

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