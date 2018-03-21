Манна федеральная: Край получит 266,5 млн
Пермский край получит дотацию на сбалансирование бюджета. Правительство РФ утвердило распоряжение о выделении 20 млрд руб. на предоставление бюджетам субъектов для обеспечения их сбалансированности. Ассигнования выделяются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов». Пермский край получит 266 с половиной млн руб. Больше всего получат Алтайский край (907 млн руб.), Башкортостан (790 млн руб.), Челябинская область (642 млн руб.).
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