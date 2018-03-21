Наступила астрономическая весна! Накануне в 19 ч. 15 мин по московскому времени центр Солнца пересек небесный экватор, знаменуя наступление астрономической весны. Издавна день весеннего равноденствия считался точкой отсчета нового года. Этому есть логическое объяснение. С астрономической точки зрения, с этого дня наступает весенний период, который длится вплоть до летнего солнцестояния, которое в 2018 году приходится на 21 июня. Поэтому день весеннего равноденствия с древних времен считался мистическим и долгожданным событием. Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Два полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину, что и объясняет равную длительность светлого и темного времени суток. Также сегодня отмечается и Международный день астрологии.

Кроме того, традиционно 20 марта отмечается Всемирный день Земли, призывающий всех людей к осознанию того, что Земля – наш общий дом, который следует любить, беречь и сохранять для следующих поколений.

День весеннего равноденствия совпал с еще одним необычным праздником-Международный день счастья всегда выпадает на 20 марта.